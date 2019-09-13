Киев, , 18:39 — REGNUM Министерство обороны Украины планирует закупить в США партию противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, а также боеприпасов для них, сообщает 13 сентября пресс-служба украинского Минобороны.

Уточняется, что эти закупки будут осуществляться по программе FMS правительства США, предусматривающей продажу вооружения и техники иностранным государствам.

При этом руководство украинского военного ведомства не уточняет, о каком количестве указанных комплексов идёт речь.

«Министерством обороны Украины начиная с 2019 года запланированы прямые закупки противотанковых ракетных комплексов производства США Javelin и ракет к ним по программе правительства США FMS», — указано в сообщении.

Напомним, в 2018 году ВСУ уже получали такие комплексы, но им было запрещено использовать их в зоне боевых действий в Донбассе. Позднее США распорядились вывезти это вооружение в Польшу и хранить там.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос получения украинскими военными ПТРК Javelin («Метательное копьё» или «Дротик») широко освещается украинскими СМИ и подаётся как значимый фактор для победы в войне против ДНР и ЛНР. При этом игнорируется тот факт, что со времён СССР Украина производит собственные противотанковые ракетные комплексы, не уступающие мировым аналогам.

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