Вашингтон, , 18:36 — REGNUM Вашингтон ввёл санкции против трёх хакерских группировок, которые, по мнению американских властей, имеют отношение к Северной Корее. Об этом 13 сентября сообщила пресс-служба министерства финансов США.

Как уточняется, санкции введены в отношениихакерских групп Lazarus Group, Bluenoroff и Andfriel.

Согласно документу управления министерства по контролю за иностранными активами, участники данных групп «ответственны за проведение опасных действий против жизненно важной инфраструктуры».

Вашингтон намерен «продолжить обеспечивать соблюдение существующих санкций США и ООН против КНДР и и работать совместно с международным сообществом над улучшением кибербезопасности финансовых сетей», заявил замминистра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Мандалькер.

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