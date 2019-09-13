Калининград, , 18:21 — REGNUM

Число обоснованных жалоб в сфере государственных закупок в Калининградской области значительно снизилось. Об этом сегодня, 13 сентября, было заявлено во время публичных обсуждений правоприменительной практики региональной УФАС, сообщает пресс-служба регионального правительства.

За текущий 2019 год обоснованными были признаны 48 жалоб. В 2018 году их было почти в два раза больше (88 жалоб), а в 2017 году — 94 жалобы. В этом году было выдано 42 предписания об устранении нарушений, возбуждено пять уголовных дел по признакам нарушения статьи 15 Закона «О защите конкуренции» и два по признакам нарушения статьи 17.1 того же закона.

При этом, по словам руководителя региональной УФАС Виктора Грибко, увеличивается число заявлений о внесении участников закупок в реестр недобросовестных поставщиков.

Касаясь изменений федерального законодательства контрактной системы, было отмечено, что некоторые заказчики оказались к ним не готовы, оперативно их не отслеживают, а, соответственно, предоставляют не соответствующую требованиям законодательства закупочную документацию. Сотрудники агентства вынуждены отправлять такие документы на доработку, что приводит к увеличению сроков проведения закупок.