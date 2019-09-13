Киев, , 18:00 — REGNUM Проведение реформ и консенсус внутри НАТО являются необходимыми условиями вступления Украины в НАТО, заявил 13 сентября бывший генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен в интервью порталу «Сегодня».

»Первое — должен быть политический консенсус внутри НАТО. Но есть еще один столь же важный элемент — Украина должна провести необходимые реформы», — сказал Расмуссен.

При этом он пояснил, что достичь консенсуса в НАТО по вопросу членства Украины сейчас очень тяжело, но специально для неё возможен вариант «специального партнерского статуса».

Содержит ли такой «статус» какие-либо обязательства НАТО в отношении Украины, Расмуссен уточнять не стал, но похвалил Киев за продвижение в сторону стандартов альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Конституции Украины официально закреплён курс на вступление в НАТО и Евросоюз, однако обе эти структуры не торопятся с «законным браком», предпочитая пользовать Украину без всяких обязательств со своей стороны.

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