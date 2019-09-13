Симферополь, 13 сентября 2019, 17:56 — REGNUM Отсутствие диалога с людьми, подмена пустой пропагандой обсуждения реальных проблем, зацикленность на закулисных играх, где обществу вообще никакой роли не отводится, всё это ярко проявилось в прошедшей избирательной кампании в Крыму. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября заявил политолог Владимир Джаралла.
Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму зафиксировали самую низкую явку избирателей за всю постсоветскую историю выборов на полуострове — чуть более 33%. По итогам голосования в Госсовет республики прошли три партии: «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ.
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