Симферополь, , 17:56 — REGNUM Отсутствие диалога с людьми, подмена пустой пропагандой обсуждения реальных проблем, зацикленность на закулисных играх, где обществу вообще никакой роли не отводится, всё это ярко проявилось в прошедшей избирательной кампании в Крыму. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября заявил политолог Владимир Джаралла.

«Обладая монополией в политической жизни, правящая региональная элитная группа под флагом «Единой России» умудрилась, как говорится, на ровном месте наворотить дел, едва не сорвав, казалось бы, понятную линию всей кампании. Ситуация с фальсификациями на участках говорит о том, что местная власть не просто расслабилась, она почувствовала, что чей всё можно. В этой связи скорее удивляет, что жуликов на выборах поймали за руку», — отметил Джаралла.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму зафиксировали самую низкую явку избирателей за всю постсоветскую историю выборов на полуострове — чуть более 33%. По итогам голосования в Госсовет республики прошли три партии: «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ.

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