Москва, 13 сентября 2019, 17:33 — REGNUM Депутаты Московской городской думы седьмого созыва примут присягу 17 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена Московской избирательной комиссии Дмитрия Реута.
«Присяга будет 17 сентября, кажется, в 14 часов», — отметил член Мосгоризбиркома.
Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Мосгордуму проходили в Единый день голосования 8 сентября 2019 года. Итоговая явка составила 21,77%. Из 45 мандатов 25 мест оказалось у кандидатов-самовыдвиженцев, поддержанных партией «Единая Россия». 20 мандатов получит оппозиция, из них 13 — КПРФ.
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