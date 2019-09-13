Москва, , 17:16 — REGNUM Президент Украины выбрал ошибочную стратегию, рассчитывая решить проблему юго-востока Украины ритуальными шагами, считает член Совфеда РФ Олег Морозов. Об этом он заявил 13 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

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«Я задаю себе вопрос — Зеленский как президент Украины реально хочет окончания войны на Донбассе, возвращения Донбасса в состав Украины и чтобы отношения с РФ стали лучше, чем сейчас? Я отвечаю — наверное, хочет, — сказал Морозов. — А вот дальше происходит то, что происходит. Хотеть очень мало. Зеленский выбрал ошибочную стратегию, которая состоит в том, чтобы ритуальными действиями и небольшими позитивными подвижками, типа обмена 35 на 35, делать движения в сторону РФ, полагая, что это достаточно для того, чтобы Россия почувствовала этот сигнал. Я могу понять эту игру, но в перспективе она ведет его в тупик. Каждый день задержки, связанной с Донбассом — это шаг в сторону от решения задачи».

Донбасс, по словам Морозова, с каждым днем уходит всё дальше, а «решение одно — Минск». Как полагает сенатор, если Зеленский отвергнет Минские соглашения, то Донбасс никогда не вернется назад.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада сохранить ограничительные меры в отношении России, назвав их «налогом ради мира».

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