Санкт-Петербург, , 17:15 — REGNUM Выборы муниципальных органов власти в Санкт-Петербурге стали «ложкой дёгтя» для выборной кампании России в целом, которая завершилась в российских регионах 8 сентября 2019 года. Об этом заявил на телеканале «Россия» лидер партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов.

Единый день голосования Дарья Драй © ИА REGNUM

«К выборам губернатора ни у кого нет никаких вопросов — поздравляю Александра Дмитриевича Беглова с избранием. Но одновременно проходили муниципальные выборы. У нас сегодня пятница — но до сих пор на некоторых избирательных участках идет пересчет, и результаты не введены в систему ГАС «Выборы». Прошла уже почти неделя, и кто-то очень хочет «подправить» результаты», — сказал Миронов.

Он рассказал о скандальной ситуации в МО «Озеро Долгое» в Приморском районе Петербурга, где дело дошло до силового конфликта и задержания полицией муниципального депутата от «СР», вместе с другими кандидатами дежурившего для недопущения фальсификаций. В итоге результаты голосования граждан поставлены под сомнение.

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«Возмущает, что некоторые избирательные комиссии чувствуют себя вне закона, вне Конституции, вне правового поля — им вообще на всё наплевать. Обидно, что в этом беспределе вольно или невольно участвуют сотрудники полиции. Я с этим буду разбираться, напишу и (главе МВД Владимиру) Колокольцеву, и начальнику ГУ МВД по Петербургу, потому что так не делается в цивилизованной стране. И вот эта ложка дёгтя как раз портит вкус той самой бочки мёда», — подытожил Сергей Миронов.

Муниципальные выборы в Петербурге состоялись одновременно с выборами губернатора 8 сентября 2019 года. В 110 муниципальных образованиях на пять лет избирались 1550 депутатов местных советов. По некоторым округам итоги выборов до сих пор не подведены. При этом в нескольких муниципалитетах «Единая Россия» утратила контроль за местными советами.

Как сообщалось, Горизбирком Петербурга 10 сентября заявил, что будет требовать отмены результатов муниципальных выборов в некоторых округах или целых муниципалитетах Адмиралтейского, Фрунзенского, Приморского и Невского районов города в связи с информацией о нарушениях при подсчете голосов.

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