Донецк, , 17:13 — REGNUM Военнослужащий Донецкой Народной Республики погиб в результате обстрела села Коминтерново украинскими силовиками. Об этом сообщили 13 сентября в пресс-службе Народной милиции ДНР.

Нашивка ВС ДНР © ИА Красная Весна

«С прискорбием сообщаем о гибели защитника нашей республики, который ценой своей жизни защитил мирных жителей, оказывая им помощь по укрытии в безопасном месте от начавшегося обстрела», — говорится в сообщении.

Как уточняется, населённый пункт на юге республики около 10:45 был подвергнут обстрелу военнослужащими 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Огонь вёлся из противотанковых гранатомётов.

Напомним, что с 21 июля в Донбассе действует бессрочный режим прекращения огня, договорённость о котором была достигнута участниками трёхсторонней контактной группы на переговорах в Минске.

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