Симферополь, , 17:11 — REGNUM Низкая явка на выборах в России связана с тем, что избирателей не устраивает сложившееся положение вещей как на федеральном, так и местном уровне, однако они не видят возможности повлиять на ситуацию. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал 13 сентября политолог Владимир Джаралла.

«Активный протест люди отвергают, потому избрали именно такую линию — игнорирование выборов в принципе. Крымская специфика в том, что здесь очень мощная память об украинских переворотах-майданах, потому активный протест, по каким бы мотивам он ни происходил, вызывает острое неприятие», — отметил политолог.

По его словам, крымские власти эту тему вообще не отрабатывали, потому что она пока практически невероятна на полуострове.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму зафиксировали самую низкую явку избирателей за всю постсоветскую историю выборов на полуострове — чуть более 33%. По итогам голосования в Госсовет республики прошли три партии: «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ.

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