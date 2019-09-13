Симферополь, 13 сентября 2019, 17:11 — REGNUM Низкая явка на выборах в России связана с тем, что избирателей не устраивает сложившееся положение вещей как на федеральном, так и местном уровне, однако они не видят возможности повлиять на ситуацию. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал 13 сентября политолог Владимир Джаралла.
По его словам, крымские власти эту тему вообще не отрабатывали, потому что она пока практически невероятна на полуострове.
Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму зафиксировали самую низкую явку избирателей за всю постсоветскую историю выборов на полуострове — чуть более 33%. По итогам голосования в Госсовет республики прошли три партии: «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ.
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