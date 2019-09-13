Киев, , 17:00 — REGNUM Отставка членов Центральной избирательной комиссии Украины связана с их политической ангажированностью и политизацией. Об этом 13 сентября заявила в кулуарах парламента депутат от фракции «Слуга народа», представитель правительства в парламенте Украины Ирина Верещук.

Она напомнила, что большинство членов ЦИК назначены по квоте экс-президента Петра Порошенко и фракции БПП.

«Мы видели, как происходил отбор членов, кандидатуры, персональный состав, как тогда влияла партия БПП, а сегодня Европейская солидарность», — сказала Верещук.

По её словам, отставка ЦИК не связана со слухами о якобы подготовке досрочных местных выборов.

«Президент мотивировал свое предложение в письме… Приводились примеры решения судов, из-за непрофессиональных действий ЦИК. ЦИК проиграл не один суд… У нас есть основательные аргументы относительно того, что они были заполитизированны. В своей работе у них было достаточно ошибок, чтобы президент Зеленский внес предложение в Раду относительно изменения персонального состава ЦИК», — рассказала Верещук.

При этом она поддержала предложение фракции Батькивщина изменить законодательную процедуру избрания членов ЦИК.

«Если нужно делать изменения, то их нужно делать институциональными. Соглашаюсь с коллегой из Батькивщины, которая сказала, что лучше изменить закон, а не людей. Но начинаем с того что можем сделать сейчас», — пояснила Верещук.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября парламент Украины поддержал президентский проект постановления №2127 «О досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии Украины». 12 сентября глава ЦИК Татьяна Слипачук назвала представление Зеленского «политическим» и «безосновательным». По её словам, в представлении президента содержится ссылка на 28 «необоснованных» решений судов относительно деятельности ЦИК.