Киев, 13 сентября 2019, 17:00 — REGNUM Отставка членов Центральной избирательной комиссии Украины связана с их политической ангажированностью и политизацией. Об этом 13 сентября заявила в кулуарах парламента депутат от фракции «Слуга народа», представитель правительства в парламенте Украины Ирина Верещук.
Она напомнила, что большинство членов ЦИК назначены по квоте экс-президента Петра Порошенко и фракции БПП.
По её словам, отставка ЦИК не связана со слухами о якобы подготовке досрочных местных выборов.
При этом она поддержала предложение фракции Батькивщина изменить законодательную процедуру избрания членов ЦИК.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября парламент Украины поддержал президентский проект постановления №2127 «О досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии Украины». 12 сентября глава ЦИК Татьяна Слипачук назвала представление Зеленского «политическим» и «безосновательным». По её словам, в представлении президента содержится ссылка на 28 «необоснованных» решений судов относительно деятельности ЦИК.