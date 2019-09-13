Берлин, , 16:55 — REGNUM Этнические китайцы, проживающие и обучающиеся в Германии, а также китайские эмигранты жёстко осудили некоторых немецких политиков за встречу с сепаратистом из Гонконга (Сянгана) Хуаном Чжифэном, который в процессе поездки в ФРГ был принят главой МИД этой страны Хайко Маасом, сообщает 13 сентября Синьхуа.

В проведенной по этому поводу акции протеста в Берлине приняли участие около сотни этнических китайцев, которые обратили внимание немецких властей на «неверные сигналы», которые сепаратисты получают от властей страны. И которые оказывают негативное влияние на состояние и перспективы китайско-германских отношений.

Демонстранты размахивали флагом перед Бранденбургскими воротами и выкрикивали патриотические лозунги, протестуя против внешнего вмешательства в дела Сянгана.

Текст письменного протеста по окончании акции был ими передан сотрудникам МИД Германии. В письме указывалось, что немецкая сторона позволила сепаратисту въехать в Германию в целях осуществления антикитайской деятельности, и содержалось требование прекратить эту практику.

Инцидент в Берлине наглядно показывает высокий потенциал хуацяо — китайских диаспор, которые в значительной мере являются инструментом «мягкой силы» КНР в странах своего пребывания.