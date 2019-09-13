Милан, Италия, , 16:37 — REGNUM Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выразил готовность вновь открыть границы страны нелегальным мигрантам, потому что «продал Брюсселю границы Италии и достоинство итальянцев», заявил в ходе прямой трансляции на своей странице в Facebook в пятницу, 13 сентября, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Правительство, сформированное партиями, не имеющими поддержки большинства населения, появившееся без проведения выборов, ведущее политику, прямо противоположную той, которую ждут граждане, не продержится долго, вновь подчеркнул Сальвини.

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Власти Италии при предыдущем правительстве делали ставку на ограничение нелегальной миграции и полное закрытие портов страны для их перевозчиков.

Однако с уходом из правительства «Лиги» Маттео Сальвини позиция изменилась, теперь итальянские власти выражают готовность принимать мигрантов, но требуют, чтобы другие страны ЕС непременно принимали участие в их распределении.

Правила ЕС и сейчас предполагают подобную обязанность всех стран-членов, действия нового правительства Италии приведут только к увеличению числа нелегальных мигрантов на ее собственной территории, роста перераспределения не произойдет, полагают оппоненты нынешнего правительства.

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