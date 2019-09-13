Челябинск, , 16:21 — REGNUM Конфликт на станции скорой помощи в селе Октябрьском не скажется на её работе. Об этом журналистам заявили в пресс-службе челябинского минздрава.

«Несмотря на конфликт, станция скорой помощи продолжит работать, жители района не останутся без медицинской помощи», — заявили в министерстве.

Чиновники также подтвердили, что один из сотрудников уже уволен, его заявление подписано. С остальными продолжаются переговоры.

Как сообщало ИА REGNUM, пятеро работников станции написали заявления об увольнении. Их не устроили размеры доплат.

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