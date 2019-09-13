Санкт-Петербург, , 16:21 — REGNUM Исполняющим обязанности руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации с 12 сентября назначен полковник юстиции Павел Выменец. Об этом сообщили в ведомстве.

До этого назначения Выменец с мая 2018 года по сентябрь 2019 года работал исполняющим обязанности руководителя Следственного управления СКР по Ленинградской области.

Напомним, новым руководителем областного СУ СКР в начале сентября 2019 года стал генерал-лейтенант юстиции Сергей Сазин, который до этого руководил СЗ СУ на транспорте СК России.

Таким образом, Выменец и Сазин, по решению вышестоящей власти, «поменялись креслами».

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