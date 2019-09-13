История вопроса

8 сентября 2019 года в Серовском одномандатном избирательном округе №174 (Свердловская область) пройдут дополнительные выборы депутата Государственной думы VII созыва. Они проводятся в связи с тем, что избранный в 2016 году по этому округу Сергей Бидонько ("Единая Россия") в декабре 2018 года был назначен на должность вице-губернатора региона и сдал свой мандат.