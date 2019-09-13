Москва, , 16:16 — REGNUM Полный перечень правовых актов СССР и РСФСР для признания утратившими силу или недействующими на территории Российской Федерации с 1 февраля 2020 года появится не ранее 15 ноября 2019 года. Об этом 13 сентября сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства РФ в ответ на запрос.

«В ответ на Ваш запрос сообщаем, что Дмитрий Медведев поручил Минюсту России подготовить и внести в Правительство России до 15 ноября 2019 года проект постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего признание утратившими силу или недействующими на территории Российской Федерации правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года. В связи с этим ранее этого срока полный перечень утрачивающих силу актов сформирован не будет. После подписания документ будет опубликован на официальном интернет-портале правовой информации (pravo.gov.ru)», — сказано в ответе пресс-службы правительства РФ.

Напомним, 11 сентября премьер-министр РФ в ходе программы «Диалог» заявил, что будет аннулировано более 20 тыс. правовых актов СССР и РСФСР. Глава аппарата правительства Константин Чуйченко уточнил, что поручение содержит перечисление 20 419 актов, в приложении 1992 страницы.

Позже в отделе общественных связей Департамента организации и контроля Министерства юстиции Российской Федерации ИА REGNUM заявили, что «полный перечень актов будет сформирован по итогам работы с федеральными органами исполнительной власти».

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