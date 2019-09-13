Цхинвал, , 16:03 — REGNUM 13 сентября состоялась очередная техническая встреча югоосетинской и грузинской делегаций в формате Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) на границе Южной Осетии с Грузией в районе населенного пункта Эргнети. Сторонам вновь не удалось прийти к согласию. Об этом в беседе с ИА «Рес» сообщил глава югоосетинской делегации на встречах МПРИ Егор Кочиев.

Как пояснил Кочиев, стороны обсуждали вопрос о ситуации на границе в районе села Уиста (Цнелис) Знаурского района Южной Осетии, где незаконно выставлен грузинский полицейский блокпост. Цхинвал требует убрать пост, грузинская сторона отказывается это выполнять.

Напомним, в конце августа Южная Осетия заявила о провокации с грузинской стороны возле приграничного села Уиста и потребовала убрать блокпост. Для обеспечения безопасности местного населения югоосетинские пограничники выставили свой пост на одной из высот около села. Технические встречи в формате МПРИ проходили 29, 30 августа, 2 и 6 сентября. Сторонам так и не удалось прийти к согласию.

Читайте ранее в этом сюжете: Южная Осетия и Грузия продолжат переговоры о ситуации на границе