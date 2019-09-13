Сухум, , 15:48 — REGNUM Депутаты парламента Абхазии подписали обращение к политическим организациям республики в связи с прошедшими президентскими выборами. Об этом 13 сентября сообщает АпсныПресс.

Здание парламента Абхазии Vistanews.ru

В своем обращении депутаты выразили обеспокоенность складывающейся политической ситуацией. По мнению членов парламента, выборы прошли в соответствии с действующим законодательством и решение Центризбиркома о признании победителем Рауля Хаджимбы также является законным.

Депутаты отметили, что результаты выборов не удовлетворили кандидата в президенты Алхаса Квицинию и его сторонников, которые заявили, что будут оспаривать результаты выборов в судебном порядке. В заявлении указывается, что высказывания и призывы оппозиции дестабилизируют политическую обстановку в стране. В связи с этим парламентарии призвали «все общественные силы воздержаться от высказываний и действий, которые могут привести к обострению ситуации» и попросили население «проявить мудрость, выдержку, терпение и уважение к законам на благо дальнейшего поступательного развития нашего государства».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 11 сентября Квициния подал иск об отмене итогов выборов президента Абхазии, состоявшихся 8 сентября. Согласно окончательным данным Центризбиркома, обнародованным 9 сентября, действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба набрал во втором туре выборов президента республики 47,39% голосов избирателей, Квициния — 46,17%. Оппозиционер получил лишь на 1027 голосов меньше. Квициния сразу заявил, что намерен подать в суд на решение ЦИК. По мнению оппозиционера, победитель должен был набрать больше половины голосов избирателей, тогда как Хаджимба набрал меньше голосов, чем суммарно сам Квициния и «против всех». Верховный суд Абхазии рассмотрит иск Алхаса Квицинии 17 сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: Иск об отмене итогов выборов Верховный суд Абхазии рассмотрит 17 сентября