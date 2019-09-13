Киев, , 15:46 — REGNUM Правоохранители сегодня, 13 сентября, нанесли визит в мэрию Днепропетровска, заявил через социальные сети мэр города Борис Филатов.

Он подчеркнул, что силовики вели себя корректно, и службы мэрии сотрудничают со следствием.

«Если кто-то виноват — ответит по закону… А если это политический заказ нечистоплотных олигархов (а похоже на это), то это тоже станет ясно совсем скоро», — пообещал Филатов.

Отметим, что мэр города, очевидно, намекает на олигарха Игоря Коломойского, который 10 сентября был в офисе президента Зеленского на встрече с руководителями страны.

Информацию о следственных действиях в горсовете Днепропетровска подтверждает и государственное информагентство «Укринформ». По данным прокуратуры, подчеркивает источник, следственные действия связаны с уголовным производством, открытым за нарушения во время капитального ремонта Центрального моста. Ряду должностных лиц горсовета, в частности, заместителю городского головы Михаилу Лысенко, который курировал вопросы реконструкции моста. готовятся вручить сообщение о подозрении.

Также стоит отметить, что завтра, 14 сентября, в Днепропетровске отмечают День города, и с рабочим визитом туда приедет президент Украины Владимир Зеленский.

Главная интрига поездки президента касается вышеупомянутого Центрального моста. 12 июля во время первого визита в город Зеленский заключил публичное пари с мэром Днепра: если мост не отремонтируют до 14 сентября, то Филатов покинет свою должность. Формально ремонт был окончен 7 сентября, однако эксперты и журналисты говорят о неудовлетворительном качестве работ.