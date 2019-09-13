Иерусалим, , 15:40 — REGNUM Посол Грузии Лаша Жвания вручил верительные грамоты президенту Израиля Реувену Ривлину, передает 13 сентября телеканал Imedi со ссылкой на министерство иностранных дел Грузии.

После церемония вручения верительных грамот стороны обсудили перспективы углубления двусторонних отношений между странами. Кроме того, грузинский дипломат поздравил президента Израиля с 80-летием и вручил подарки. Ривлин, в свою очередь, пожелал Жвании успехов в дипломатической миссии.

Как сообщало ИА REGNUM, Лаша Жвания был назначен посол Грузии в Армении 2 августа 2019 года. Ранее, с декабря 2018 года по май 2019 года, он занимал должность глава администрации президента Грузии.

Читайте ранее в этом сюжете: Израиль планирует открыть посольство в Армении