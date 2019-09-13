Киев, , 15:36 — REGNUM В Верховной раде создано межфракционное депутатское объединение «Украинцы в мире», сообщил 13 сентября первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук.

По его словам, создание межфракционного объединение произошло благодаря содействию организации «Всемирного конгресса украинцев». Главой объединения избран Святослав Юраш (фракция «Слуга народа»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Генпрокуратура России, изучив деятельность канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев», признала её деятельность нежелательной на территории страны.

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