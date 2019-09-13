Киев, , 15:33 — REGNUM Секретарь украинского Совета нацбезопасности Александр Данилюк ожидает «продуктивной встречи» президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа.

Об этом он заявил в комментарии прессе сегодня, 13 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Данилюк дал понять, что главной темой переговоров станет военный аспект, в частности, ситуация в Донбассе.

«США… поддерживают Украину в реформах, в усилении сектора обороны и безопасности, являются одним из важнейших партнеров. Вопрос стабилизации на востоке Украины, прекращение войны будут обсуждаться нашими президентами», — заявил он.

Также Данилюк отметил, что президенты обсудят перечень вопросов, важных для двустороннего сотрудничества, с тем, чтобы дать взаимодействию «новый толчок».

Ранее сегодня сам Зеленский заявил, что ожидает встречи с президентом США Дональдом Трампом осенью, или в сентябре, либо в октябре. По его словам, конкретная дата сейчас согласовывается. Зеленский отметил, что встреча может быть или в Нью-Йорке, в рамках Генассамблеи ООН, или после этого мероприятия в Вашингтоне.