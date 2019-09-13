Париж, , 15:29 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон сохраняет «всю свою уверенность» в отношении спикер национального собрания Ричарда Феррана, обвиняемого в причастности к финансовым махинациям. Об этом, как сообщает Le Figaro, заявила пресс-секретарь правительства Франции Сибет Ндиай.

«Ричард Ферран — верный человек, с образцовой политической карьерой, и я считаю, что его дни в должности еще будут очень долгими», — отметила Сибет Ндиай, подчеркнув необходимость уважать принцип «презумпции невиновности».

Напомним, спикер национального собрания Франции Ричард Ферран дает показания по делу о неправомерных финансовых сделках. Сам он не собирается уходить в отставку, заявив, что «спокоен в отношении результатов разбирательства».

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