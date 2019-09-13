Анкара, , 15:21 — REGNUM Ситуация в сирийской провинции Идлиб станет темой переговоров глав России, Турции и Ирана на саммите в Анкаре. Об этом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил 13 сентября в эфире телеканала NTV.

На трехсторонней встрече с участием президента России Владимира Путина и президента Ирана Хасана Рухани Идлибу будет уделено основное внимание, пояснил Эрдоган. Лидеры обменяются мнениями по поводу турецких наблюдательных пунктов и борьбы с террористическими группировками.

Он добавил, что турецкая сторона продолжает сотрудничать в Сирии с международной коалицией, с её участниками проводятся контакты.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября в Анкаре запланирован трехсторонний саммит по Сирии. Глава МИД России Сергей Лавров в опубликованном 13 сентября интервью заявил, что война в этой ближневосточной стране закончилась, хотя на восточном берегу Евфрата и в провинции Идлиб остаются отдельные очаги напряжённости.

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