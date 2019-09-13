Вашингтон, , 15:36 — REGNUM Двухпартийную резолюцию представили члены американского Конгресса, призывающие к большему разнообразию взглядов в американской прессе. Об этом сообщает конгрессмен Валери Демингс на своем официальном сайте 12 сентября.

Резолюция, говорится в пресс-релизе, подтверждает приверженность Конгресса расширению разнообразия средств массовой информации. В ней также содержится обязательство Конгресса сотрудничать со СМИ в целях выработки общих решений по устранению барьеров, препятствующих их же разнообразию. В резолюции вновь подтверждается, что с ростом сложности СМИ, становится еще более важным, чтобы в местные СМИ вносили свой вклад меньшинства — «для укрепления социальной сплоченности между различными общинами и лучшего понимания важных общинных вопросов, влияющих на повседневную жизнь жителей».

Резолюция подчеркивает, что информированный и заинтересованный избиратель имеет решающее значение для динамичной демократии и что «наличие независимых, разнообразных и местных СМИ, которые дают доступ к широкому спектру точек зрения и способность вносить свой вклад в политические дебаты, имеет центральное значение для поддержания этого информированного участия».

Со стороны демократов к конгрессмену Демингс в продвижении резолюции присоединилась сенатор Джеки Розен, со стороны республиканцев — конгрессмен Дженнифер Гонсалез и сенатор Марко Рубио. Свою позицию подписанты также объяснили в заявлении для прессы.

Джеки Розен «Мы должны приложить усилия, чтобы наши СМИ отражали Америку — как с точки зрения идей, так и с точки зрения медийных фигур. Сейчас это важно, как никогда».

Валери Демингс «Для наших детей и нашей демократии неоценимо иметь в СМИ широкий спектр точек зрения, отражающих различные культуры и мнения. Для Америки лучше, когда каждый американец может читать, слушать и смотреть яркие СМИ, которые отражают разнообразие нашей великой страны».

По словам сенатора Марко Рубио, необходимо поддерживать маленькие СМИ, которые помогут сохранить типичную для тех или иных мест культуру.