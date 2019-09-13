Ереван, 13 сентября 2019, 15:45 — REGNUM СМИ Азербайджана исказили комментарий председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгия Церетели на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Арцах — это Армения, и все». Об этом 13 сентября на брифинге заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
Согласно азербайджанским СМИ, Церетели отметил, что любые заявления, которые не способствуют мирному урегулированию конфликта, мешают процессу.
Отметим, что ранее посол Армении в Грузии Рубен Садоян встретился с Георгием Церетели и обсудил вопросы карабахского конфликта. Позиция Армении в этом вопросе неизменна и заключается в исключительно мирном пути урегулирования конфликта.