Париж, , 15:09 — REGNUM Спикера Национального собрания Франции Ришара Феррана обвиняют в «незаконном присвоении государственных средств», что могло привести к возможному «конфликту интересов». Первым об этом со ссылкой на судебную утечку сообщил журнал Le Canard enchaîné.

Обвинения против политика были выдвинуты вечером 11 сентября. Ферран, который считается близким к президенту Франции Эммануэлю Макрону и четвертым человеком в иерархии государства, мог совершить административные и финансовые преступления в период между 2011 и 2017 годами, когда он был генеральным директором страховой компании Mutuelles de Bretagne. Его подозревают в проведении сомнительных операций с недвижимостью в интересах его бывшей супруги и нынешней подруги. Жалобу о возможной коррупции со стороны Феррана чуть более года назад подала организация Anticor, занимающаяся борьбой с коррупцией.

Принято решение привлечь Феррана к суду, в то время как сам он кажется безмятежным и заявляет, что готов продолжать свою работу на посту спикера парламента.