Москва, , 15:07 — REGNUM Инцидент с иркутской чиновницей, оскорбившей пострадавших от паводка жителей Тулуна, остаётся в поле зрения Кремля. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, если Ирина Алашкевич вернется к прежним обязанностям — руководству управлением пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области, — это станет поводом для соответствующих вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в интернет попала аудиозапись, на которой Алашкевич называла жителей Тулуна «бичами» и «быдлом». Президент России Владимир Путин заявил, что такие слова мог произнести только непорядочный человек, который должен быть уволен.

Читайте также: Оскорбившая жителей Тулуна чиновница находится в отпуске

А также: Путин высказался о чиновнице, оскорбившей пострадавших от паводка