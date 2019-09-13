Ереван, , 15:24 — REGNUM Активисты, которые выступают против нынешнего мэра Еревана, подвергаются гонениям. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщила журналистам в ходе своей пресс-конференции глава инициативной группы «Альтернативная мэрия» Сона Агекян.

«Меня незаконно доставили в полицейский участок, продержали более 3 часов, все, что написано в их отчете, ложно, и я подам апелляцию в Европейский суд», — добавила она.

Агекян также сообщила, что подала в суд на мэра Еревана Айка Марутяна. Данный иск является ответным на требование Айка Марутяна компенсации за моральный ущерб в размере 2 млн драм. По ее словам, таким образом мэр Еревана хочет заставить девушку и ее инициативную группу молчать.

Сона Агекян добавила, что она и ее единомышленники планируют инициировать процесс импичмента Айка Марутяна.