Майкоп, , 15:03 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в выездном совещании руководителей субъектов Южного федерального округа, которое 13 сентября в Волгограде провел секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Основной темой совещания стали меры по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

Выездное совещание Совбеза РФ Пресс-служба правительства Волгоградской области

«Вероятность возникновения пожаров, в том числе лесных, сохраняется. В текущем году массовые пожары на Дальнем Востоке и в Сибири показали, к каким тяжелым последствиям может привести игнорирование правил пожарной безопасности», — сказал на совещании Николай Патрушев.

Секретарь Совбеза отметил особо, что пожарная обстановка в ЮФО остается сложной — в 2018 году число зарегистрированных пожаров составило 59 тыс., погибли 722 человека. Значительным остается и количество ЧП: в регионах округа в 2018 и в первом полугодии 2019 года пострадали более 6 тыс. человек, а материальный ущерб составил 2,2 млрд рублей. Отдельно обсуждался вопрос безопасного использования газового оборудования в жилом секторе в преддверии отопительного сезона и мерах направленных на исключение ЧС в данной сфере, также поднималась тема противодействия экстремизму в интернете, усиления кибербезопасности в региональных органах власти, соответствия нормам пожарной безопасности торгово-развлекательных центров, исполнения ветеринарно-санитарных требований в животноводстве с целью предупреждения распространения опасных для человека инфекций.

Как уточнили в пресс-службе главы РА, за отчетный период на территории Адыгеи не было зафиксировано ни одного ЧС техногенного характера. Единственная чрезвычайная ситуация была связна с погодными аномалиями — от сильного града пострадало 105 домовладений и детсад в п. Цветочном Майкопского района. Сейчас там завершены аварийно-восстановительные работы завершены, пострадавшим чье имущество пострадало, выплачена единовременная материальная помощь из резервного фонда кабинета министров РА. Уровня воды в реках на территории Адыгеи в паводковый период фиксировался, однако опасных отметок не достигал. С начала года в регионе было ликвидировано два относительно небольших лесных пожара, не причинивших ущерба лесному фонду. В целом, по данным на 1 сентября, в Адыгее зарегистрировано на 7% меньше ландшафтных пожаров, чем за аналогичный период прошлого года.

На особом контроле главы Адыгеи находятся вопросы превентивных мер в сфере пожарной безопасности. В рамках взаимодействия руководства республики с Главным управлением МЧС по РА, направленного на усиление пожарной службы, планируется реорганизация малочисленных пожарно-спасательных постов и создание пожарно-спасательных частей, также ведётся формирование специальной пожарной части по тушению крупных пожаров на базе ПСЧ №1. До 2023 года в регионе планируют создать шесть новых подразделений субъектовой или муниципальной пожарной охраны в Тахтамукайском, Красногвардейском, Кошехабльском и Майкопском районах. Это позволит обеспечить противопожарное прикрытие территорий региона почти на 100%.