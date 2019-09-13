Киев, 13 сентября 2019, 15:00 — REGNUM Местные выборы в Киеве пройдут после внесения изменений в законы Украины о столице и децентрализации. Об этом 13 сентября заявила в кулуарах парламента депутат от фракции «Слуга народа», представитель правительства в парламенте Украины Ирина Верещук.
Она считает, что уже в декабре парламент может внести изменения в закон о столице Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре правительство Украины подало президенту Владимиру Зеленскому представление на увольнение мэра Киева Виталия Кличко с постав председателя Киевской городской государственной администрации. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, Кличко так и не удалось побороть коррупцию и институт смотрящих в Киеве.
Он заявил, что новый глава КГГА сможет усилить работу мэра. Кроме того, глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что ему предлагали 20 млн долл., чтобы Кличко остался на посту главы КГГА.