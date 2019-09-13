Киев, , 15:00 — REGNUM Местные выборы в Киеве пройдут после внесения изменений в законы Украины о столице и децентрализации. Об этом 13 сентября заявила в кулуарах парламента депутат от фракции «Слуга народа», представитель правительства в парламенте Украины Ирина Верещук.

«Что касается местных выборов, хочу вас заверить их не будет, если мы говорим о Киеве, до того, пока новый закон о столице не будет принят, а также пока не будут внесены изменения в законодательство относительно децентрализации и объединенных территориальных общин. Я не вижу возможности чтобы в этом году мы успели это сделать, потому что это изменения в Конституцию. Их нужно проводить через две сессии… Ближайший термин, когда мы сможет это рассмотреть — апрель», — сказала Верещук.

Она считает, что уже в декабре парламент может внести изменения в закон о столице Украины.

«Там четко будут прописаны полномочия мэра города, разделены полномочия КГГА, чтобы жители Киева могли осознанно избирать мэра города вместе с главой КГГА или отдельно мэра, а главу КГГА будет назначать президент Украины… Будет разработан закон и только после этого мы будем разговаривать о выборах», — добавила Верещук.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре правительство Украины подало президенту Владимиру Зеленскому представление на увольнение мэра Киева Виталия Кличко с постав председателя Киевской городской государственной администрации. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, Кличко так и не удалось побороть коррупцию и институт смотрящих в Киеве.

Он заявил, что новый глава КГГА сможет усилить работу мэра. Кроме того, глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что ему предлагали 20 млн долл., чтобы Кличко остался на посту главы КГГА.