Ташкент, , 14:58 — REGNUM Заседание совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии состоялось 9−13 сентября в городе Гулистане, сообщили 13 сентября в пресс-службе МИД Узбекистана.

Во время заседания стороны продолжили работу по подготовке проектов итоговых документов демаркации межгосударственной границы. Отмечается, что во время встречи были выполнены полевые работы на отдельных участках границы.

Как сообщало ИА REGNUM, 10−14 июня состоялось очередное заседание совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии, во время которой поднимался вопрос согласования границы на высохшей части Аральского моря.

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