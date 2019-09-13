Киев, 13 сентября 2019, 14:58 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом состоится уже в сентябре. Соответствующее заявление Зеленский сделал 13 сентября в Киеве на конференции «Ялтинская европейская стратегия»
Он сообщил, что у него с президентом Трампом сложились хорошие отношения.
Президент также поблагодарил США за оказание военной помощи на 390 млн долл.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября администрация президента США Дональда Трампа разблокировала выдачу Украине $250 млн военной помощи. При этом помощник госсекретаря США Кларк Купер заявил, что Госдепартамент США согласовал выдачу Украине $141,5 млн на снайперские винтовки и гранатометы.
Ранее комитет Сената США утвердил закон о финансировании министерства обороны США, в котором предусмотрено 250 млн на финансирование безопасности Украины. Также сенатский комитет продлил срок действия программы оказания Украине финансовой помощи до двух лет, чтобы обеспечить ее лучшее выполнение.