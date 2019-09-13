Ереван, , 14:48 — REGNUM Армения неоднократно высказывала обеспокоенность продажей Азербайджану вооружения некоторыми членами ОДКБ. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян на брифинге 13 сентября.

Как подчеркнула пресс-секретарь МИД, данный факт негативно влияет на авторитет организации и в целом на атмосферу сотрудничества. Армянская сторона продолжит последовательные шаги для исключения подобной ситуации.

Отвечая на вопрос о высказанном накануне в Ереване вице-премьером РФ Юрием Борисовым мнении о возможности сотрудничества ОДКБ с Азербайджаном, Анна Нагдалян напомнила, что существует Устав организации, где четко указаны критерии и требования, предъявляемые кандидатам в наблюдатели и партнеры. В обоих случаях страна-кандидат должна иметь дипломатические отношения со всеми странами ОДКБ, стремиться способствовать мирному урегулированию конфликтов, а во втором случае не иметь конфликтов со странами-членами.

«В любом случае, все решения принимаются на основании консенсуса. Без согласия Армении все высказанные мнения остаются мнениями», — заключила Анна Нагдалян.

По мнению политического обозревателя ИА REGNUM Станислава Тарасова, заявление Борисова вряд ли можно считать политической импровизацией.