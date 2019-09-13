Ереван, 13 сентября 2019, 14:48 — REGNUM Армения неоднократно высказывала обеспокоенность продажей Азербайджану вооружения некоторыми членами ОДКБ. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян на брифинге 13 сентября.

Как подчеркнула пресс-секретарь МИД, данный факт негативно влияет на авторитет организации и в целом на атмосферу сотрудничества. Армянская сторона продолжит последовательные шаги для исключения подобной ситуации.

Отвечая на вопрос о высказанном накануне в Ереване вице-премьером РФ Юрием Борисовым мнении о возможности сотрудничества ОДКБ с Азербайджаном, Анна Нагдалян напомнила, что существует Устав организации, где четко указаны критерии и требования, предъявляемые кандидатам в наблюдатели и партнеры. В обоих случаях страна-кандидат должна иметь дипломатические отношения со всеми странами ОДКБ, стремиться способствовать мирному урегулированию конфликтов, а во втором случае не иметь конфликтов со странами-членами.

«В любом случае, все решения принимаются на основании консенсуса. Без согласия Армении все высказанные мнения остаются мнениями», — заключила Анна Нагдалян.

По мнению политического обозревателя ИА REGNUM Станислава Тарасова, заявление Борисова вряд ли можно считать политической импровизацией.

«Оно содержит очевидные «сигналы» Еревану и Баку. Первый: Москва не позволит Еревану политизировать ОДКБ в «антиазербайджанском направлении», превратить эту структуру в заложницу своих интересов. Второй: если Баку проявит желание получить статус наблюдателя в ОДКБ, то такая инициатива будет поддержана. Наконец, третий интригующий сигнал. Если раньше идея возвращения в ОДКБ была инициирована азербайджанскими властями, правда, только на уровне различных экспертных рассуждений, то сейчас об этом заговорили высокопоставленные российские чиновники. Почему? Смысл одного из выводов, который напрашивается как бы сам собой, таков: Россия приступает к ревизии некоторых контуров своей внешней политики в Закавказье, демонстрируя на этом этапе пока только свое отношение к армянской «бархатной революции».
Станислав Тарасов