Москва, 13 сентября 2019, 14:45 — REGNUM Президент России Владимир Путин 16 сентября посетит столицу Турции Анкару, где примет участие в трехстороннем саммите по Сирии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, глава государства также проведет встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и с главой Ирана Хасаном Роухани.
Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в Сирии стала одной из тем переговоров российского президента Владимира Путина с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Российская сторона подчеркнула контрпродуктивность санкций США и ЕС против сирийского правительства для решения проблем на Ближнем Востоке в целом и в Сирии — в частности.
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