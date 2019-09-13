Симферополь, , 14:43 — REGNUM Второй созыв Госсовета Республики Крым изберёт председателя парламента и главы республики в следующую пятницу, 20 сентября. Об этом 13 сентября в ходе конференции регионального отделения партии «Единая Россия» заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов.

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В следующий вторник мы открываем первую сессию Государственного совета. На пятницу назначено избрание председателя парламента и главы Крыма», — отметил Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение крымского парламента три кандидатуры на пост главы республики: действующего главу Крыма Сергея Аксёнова, депутата Госдумы от ЛДПР Павла Шперова и руководителя крымского отделения КПРФ Сергея Богатыренко.

Об этом: Путин внёс в Госсовет Крыма три кандидатуры на пост главы республики