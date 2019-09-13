Киев, , 14:50 — REGNUM Предложение «Нафтогаза» качать газ через территорию Украины по цене в 3−4 раза ниже, чем через «Северный поток — 2», делает украинскую компанию убыточной, заявил бывший и.о. директора по финансовым вопросам «Нафтогаза» Ярослав Диковицкий 13 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

Эксперт приводит заявление пресс-службы «Нафтогаза», сделанное 17 июня 2016 года. В нём сказано, что цена транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) будет стоить в 3−4 раза меньше, чем через «Северный поток — 2».

Диковицкий подсчитал, что при загрузке украинской ГТС на 70% и тарифе 7,57 евро за 1 тыс. куб. м. «Нафтогаз» будет ежегодно получать около $580 млн.

«После уплаты НДС, данных средств не хватит даже на закупку технологического газа для осуществления транзита газа через территорию Украины. Остальные затраты оператора ГТС (включая заработную плату, обслуживание ГТС и закупку скрепок) остаются без источника финансирования», — подытожил эксперт.

Он добавил, что если «Нафтогаз» не будет предлагать уменьшить тариф в 3−4 раза, к нему возникнут вопросы:

«Где денежные средства, накопленные с 2016 по 2019 год, в результате принятого менеджментом «Нафтогаза» решения по «полной амортизации» государственного имущества?»

Как сообщило ИА REGNUM, ранее эксперт в области энергетики Юрий Корольчук заявил, что Украине не с чем идти на переговоры с Россией, поскольку с 2016 года на Украине саботировался процесс создания независимой компании, с которой «Газпром» мог бы подписать контракт на транзит газа.

Читайте также: Украине «не с чем идти» на переговоры по транзиту российского газа