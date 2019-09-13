Москва, , 14:37 — REGNUM Вопрос о возвращении Украине кораблей, задержанных в Керченском проливе, не затрагивался на переговорах по обмену заключенными. Об этом сообщил 13 сентября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он заявил, что не готов говорить об условиях, при которых Киев может получить корабли назад. Вероятно, вопрос будет поднят в рамках тех контактов, которые происходят между Москвой и Киевом, добавил Песков.

Когда стороны поднимут вопрос о кораблях, он будет рассмотрен, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года малые бронированные артиллерийские катера «Никополь» и «Бердянск» и рейдовый буксир «Яны Капу» военно-морских сил Украины вторглись в российские территориальные воды в районе Керченского пролива и были остановлены пограничниками. Экипажи кораблей — 24 моряка — были арестованы за нарушение госграницы РФ. Украинцев вернули Киеву 7 сентября вместе с другими удерживаемыми лицами.

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