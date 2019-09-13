Варшава, , 14:33 — REGNUM Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписал постановление, утверждающее Концепцию формирования войск обороны киберпространства. Об этом сообщает «Польское радио».

Как сообщил министр на пресс-конференции в Центре подготовки связи и информатики в Зегже, командование войск обороны киберпространства будет создано к 2022 году, а к 2024 году формирование этих войск будет завершено.

По словам министра, войска обороны киберпространства станут важной составляющей обеспечения безопасности Польши и её населения. В Зегже будет работать школа подготовки младших офицеров в области связи и информатики. Как предполагают в министерстве обороны, в 2024 году у них будет уже не менее двух тысяч подготовленных специалистов в области связи и информатики. Уполномоченным по вопросам создания войск обороны киберпространства ранее был назначен бригадный генерал Кароль Моленда.