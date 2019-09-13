Хартум, , 14:47 — REGNUM Тысячи жителей Судана приняли участие в демонстрации в столице страны, Хартуме. Они выступили с требованием осуществления правосудия по отношению к виновным в гибели демонстрантов, которые были убиты в ходе разгона акции протеста 3 июня. Об этом сообщает BBC Africa.

Толпа собралась у президентского дворца в Хартуме в четверг, 12 сентября. Они скандировали лозунги, размахивали флагами, а также призывали к назначению новых высокопоставленных чиновников, представляющих судебную ветвь власти.

По сообщению репортёров, полиция пыталась блокировать протестующих на подходе ко дворцу, но толпе удалось пробить барьер из колючей проволоки. Позже полиция применила слезоточивый газ, пытаясь разогнать протестующих.

Демонстрация в стране в четверг стала первой крупной акцией протеста с тех пор, как в прошлом месяце гражданские лица и военные подписали соглашение о разделении власти.