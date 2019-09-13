Ашхабад, 13 сентября 2019, 14:30 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов провел переговоры с исполнительным секретарем Содружества Независимых Государств Сергеем Лебедевым, передает «Информационный портал Туркменистана».
Туркменский лидер обсудил с главой исполкома СНГ приоритетные направления сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, энергетической, технологической и культурно-гуманитарной сферах.
Также Бердымухамедов и Лебедев рассмотрели вопросы, касающиеся подготовки к предстоящим заседаниям Совета глав государств СНГ и Совета министров иностранных дел СНГ, которые пройдут в туркменской столице осенью текущего года.