Бишкек, , 14:27 — REGNUM Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в Киргизию почти $730 млн (47 млрд 589 млн рублей). Об этом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на встрече с делегацией членов совета директоров ЕБРР, передает пресс-служба правительства.

По словам высокопоставленного чиновника, сейчас в республике реализуется при поддержке банка 71 проект на общую сумму €184 млн (13 млрд 216 млн рублей).

Из них, в энергетическом секторе — 5%, в сфере деятельности финансовых институтов — 24%, в промышленности, торговле и сельском хозяйстве — 18%. А остальные 53% в частном секторе экономики.

Отметим, что в настоящее время долг Киргизии перед Европейским банком реконструкции и развития составляет $48 млн 550 тысяч (3 млрд 165 млн рублей) или 1,3% от общей суммы государственного внешнего долга страны.

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