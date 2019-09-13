Москва, , 14:25 — REGNUM В Госдуме отметили, что санкции в отношении России и мир на Донбассе не связаны, передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября.

«Зеленский призвал Запад сохранить антироссийские санкции как «налог ради мира» в Донбассе. Очевидно, президент Украины несколько путает ситуацию», — полагает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Он напомнил, что залогом прекращение войны на юго-востоке Украины является выполнение минских соглашений, прежде всего со стороны Киева: отвод тяжелых вооружений, принятие законов об особом статусе ДНР и ЛНР и проведения амнистии, а также решения о прекращении экономической блокады.

«Это тот минимум, который необходим для запуска мирного процесса. И санкции точно в этот список никак не входят», — указал парламентарий.

Вместе с тем в Кремле негативно отнеслись к призывам президента Украины Владимира Зеленского сохранить санкции в отношении России как залог мира в ЛНР и ДНР.

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