Минск, , 14:25 — REGNUM В отношениях между Белоруссией и ОАЭ — будь то экономика или политика, нет никаких проблем или спорных вопросов. Об этом 13 сентября заявил Александр Лукашенко, принимая в своём минском дворце наследного принца Абу-Даби, замверховного главнокомандующего армии ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида аль-Нахайяна.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Фундаментом любых политических отношений является экономика, торговые отношения. Здесь нам есть над чем работать», — сообщил Лукашенко.

Он пообещал: «Мы найдем направления нашего сотрудничества. Тем более что закрытых тем и закрытых сфер для отношений между Эмиратами и Белоруссией нет».

«Вы только что сказали, что Вам понравилось в Беларуси и понравились наши люди. В любое время на любой срок приезжайте к нам отдохнуть. Тем более лето, да и начало осени у вас (в ОАЭ. — Прим. пресс-службы) с нашей точки зрения времена жестокие — под 40 градусов, а иногда и выше. Поэтому мы готовы предоставить все услуги, чтобы вы могли это время провести в Белоруссии», — сказал Лукашенко, обращаясь к наследному принцу Абу-Даби.

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко напомнил, что у шейха Мухаммеда бен Заида аль-Нахайяна в постсоветской республике «здесь свой дом».

В переговорах принял участие помощник президента Белоруссии по национальной безопасности Виктор Лукашенко (старший сын Александра Лукашенко).

По итогам 2018 года белорусский импорт в ОАЭ снизился до $57,9 млн, а импорт вырос до $14,2 млн. Основу белорусского экспорта составили грузовые автомобили, антиоксиданты/ ингибиторы/ загустители, мебель, нефтепродукты, жгут синтетических нитей, волокна синтетические нечесаные. Импорт из ОАЭ был представлен в основном пластмассами, полимерами и нефтепродуктами.