Прага, , 14:40 — REGNUM Прокуратура Чехии 13 сентября сняла с премьер-министра страны Андрея Бабиша обвинения в финансовых махинациях, связанных с субсидиями Евросоюза. Об этом передает агентство Associated Press со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры Праги.

Прокуратура сочла недостаточными представленные следователями доказательства. Фигурантами по делу Бабиша проходили также его жена, дочь, брат жены и еще два экс-сотрудника фирмы.

Получение фирмой Бабиша Api hnizdo (входит в холдинг Agrofert) субсидии ЕС в размере 50 млн крон признано «обоснованным».

Сам Бабиш назвал свое дело «политически мотивированным и направленным на дискредитацию».