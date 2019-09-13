Москва, , 14:23 — REGNUM Российское руководство обратило внимание на мнение главы Сбербанка Германа Грефа о возможном сокращении сотрудников полиции и увеличении их зарплат. Об этом сообщил 13 сентября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил большой опыт работы Грефа в правительстве, экспертных организациях, а также на руководящем посту в Сбербанке. Греф высказывает много экспертных идей, и его точка зрения заслуживает внимания, заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что конкретных позиций по высказыванию Грефа пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, выступая 13 сентября на Московском финансовом форуме, Греф предложил радикально оптимизировать бюджет за счет сокращения чиновников и сотрудников правоохранительных органов. Зарплаты оставшимся полицейским можно поднять в три-четыре раза, отметил он.

Читайте ранее в этом сюжете: Греф предложил поднять зарплаты в полиции за счет сокращений