Вологда, , 14:22 — REGNUM Вологодским депутатам не придется отчитываться о доходах. Правда, коснется это пока только народных избранниках в сельских поселениях. Как сообщает ИА СеверИнформ, соответствующий законопроект предстоит рассмотреть депутатам областного парламента.

Законопроект призван упростить процесс подачи сведений о доходах избранников на непостоянной основе. То есть, это те, кто не получает плату за работу в качестве депутата. В случае принятия документа, отчитываться о доходах депутату сельского поселения придётся только в двух случаях: если сумма сделки в минувшем году превысила семейный доход за три года или если депутат является новоизбранным.

Но это не значит, что достаток народных избранников не будет на контроле — депутаты будут подавать уведомление об отсутствии крупных сделок губернатора области, но вупрощенной форме.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года президент РоссииВладимир Путинподписал закон, освобождающий муниципальных депутатов от необходимости ежегодной подачи деклараций о доходах.