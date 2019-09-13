Москва, , 14:13 — REGNUM Достаточной гарантией от перспективы появления «слюнтяя» во главе российского государства стала бы встреча президента страны с ополченцами Донбасса, вставшими на защиту исторических русских земель и русского народа, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 13 сентября, комментируя высказывания Владимира Путина.

Как сообщалось ранее, Путин на встрече с ополченцами Дагестана заявил, что во главе российского государства не может стоять «слюнтяй». «Силы и мужество главе государства дают люди», «красивые и добрые женщины, мужественные и строгие мужчины», сказал президент.

«Владимир Путин всё правильно говорит, не должен слюнтяй руководить нашей страной. Но на деле, как мы знаем из истории, порой так получается. Такие же мужчины и женщины жили и в Дагестане и во всём СССР во второй половине 80-х годов прошлого века, а к власти пришёл Горбачёв.

В плане разрушения нашей страны он, конечно, слюнтяем не был, проводил свою линию жестко-волюнтаристски и последовательно. А вот в отношениях с Западом повёл себя как слюнтяй, и мы знаем, чем это кончилось. Наблюдали мы проявления «слюнтяйства» и позже — в 1990-е, в 2000-е. Хотелось бы, конечно, чтобы такое не повторялось…

Что могло бы послужить достаточной гарантией от такой перспективы? Для меня это была бы встреча президента нашей страны не только с ополченцами Дагестана, вставшими на защиту своей земли, но и с ополченцами Донбасса, вставшими на защиту и исторических русских земель, и русского народа. Мало их, первых ополченцев, правда, уже в живых осталось — война-то, в отличие от Дагестана, в Донбассе продолжается…

Будет ли этим руководителем Владимир Путин? Или ему на смену придёт кто-то другой, кто эту встречу проведёт и их всех публично поблагодарит? Посмотрим», — отметил Михаил Демурин.