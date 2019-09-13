Сухум, , 14:12 — REGNUM Верховный суд Абхазии 17 сентября рассмотрит иск оппозиционного кандидата в президенты от партии «Амцахара» («Родовые огни») Алхаса Квицинии об отмене итогов президентских выборов. Об этом 13 сентября сообщает ТАСС.

Верховный Суд Абхазии Abh-n.ru

Заседание суда назначено на 17 сентября в 11:00.

Напомним, 11 сентября Квициния подал иск об отмене итогов выборов президента Абхазии, состоявшихся 8 сентября. Согласно окончательным данным Центризбиркома, обнародованным 9 сентября, действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба набрал во втором туре выборов президента республики 47,39% голосов избирателей, Квициния — 46,17%. Оппозиционер получил лишь на 1027 голосов меньше. Квициния сразу заявил, что намерен подать в суд на решение ЦИК. По мнению оппозиционера, победитель должен был набрать больше половины голосов избирателей, тогда как Хаджимба набрал меньше голосов, чем суммарно сам Квициния и «против всех». 11 сентября Алхас Квициния подал иск в Верховный суд Абхазии о признании результатов второго тура выборов недействительными.

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